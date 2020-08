Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Erfweiler (ots)

Am Freitagmittag, den 07.08.2020, zwischen 12.30-16.00 Uhr wurde in der Winterbergstraße in Erfweiler ein grün-schwarz folierter Mitsubishi beschädigt. Der bisher unbekannte Täter stach mit einem spitzen Gegenstand den rechten Vorderreifen ein und entfernte zu Teilen eine am Heck angebrachte Schutzfolie. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Tel.Nr. 06391/916-0 oder per Mail unter pidahn@polizei.rlp.de entgegen. |pidn

