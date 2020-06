Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vandalismus und möglicherweise Straßenverkehr gefährdet

Frankenthal (ots)

Am frühen Morgen des 06.06. erlaubten sich unbekannte Täter vermutlich einen vermeintlichen Scherz und stellten mehrere Verkehrsschilder, einer in der Nähe befindlichen Baustelle, auf die Fahrbahn der Benderstraße. Da die Schilder so abgestellt waren, dass diese für PKW Fahrer nur schwer erkennbar waren, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ob es tatsächlich zu gefährlichen Situationen kam ist bisher nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu melden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de

