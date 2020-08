Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Bagger brennt

PI Pirmasens (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde am 07.08.2020, gegen 11:40 Uhr, ein brennender Bagger in der Burgstraße in Pirmasens gemeldet. Von den Arbeitern der Baustelle konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gehalten werden. Durch die Feuerwehr wurde der Brand an dem Bagger gelöscht. Vermutlich entzündeten durch die große Hitze ausgelaufene Betriebsstoffe im Motorraum. |pips

