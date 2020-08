Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Fahren ohne Fahrerlaubnis

PI Pirmasens (ots)

Am 07.08.2020, gegen 10:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Rodalben eine Mercedes E-Klasse angehalten und Fahrer sowie Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer des Mercedes nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrer und die Halterin wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. |pips

