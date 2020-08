Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 07.08.2020, 16:00 Uhr Ort: Zweibrücken, L 700 SV: Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Ortenaukreis befuhr die L 700 in Fahrtrichtung Hornbach und kam im Bereich der Kreuzung Greenwichstraße/ Göteborger Straße aufgrund Unachtsamkeit in Schleudern. Infolgedessen stürzte er auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 3000 EUR.|pizw

