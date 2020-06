Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand an Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands an einem Kiosk im Stadtteil Neckarstadt alarmiert. Gegen 2.30 Uhr brach zwischen einem Holzverschlag und der Gebäudewand eines Kiosks am Neumarktplatz ein Brand aus. Zeugen bemerkten die Flammen, verständigten den ihnen bekannten Pächter und begannen mit der Brandbekämpfung. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr waren durch die Zeugen die Flammen bereits annähernd gelöscht. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim.

