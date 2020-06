Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 21-jähriger Raser von Polizei gestoppt

Mannheim-Neckarau (ots)

Ein 21-jähriger Raser wurde am Freitagabend im Stadtteil Neckarau von der Polizei gestoppt. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife in der Neckarauer Straße in Höhe der Hauptfeuerwache auf, da er mit seinem 3er-BMW in grob verkehrswidriger Weise und rücksichtslos in Richtung Ludwigshafen unterwegs war und dabei versuchte, eine möglichst hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen. Der nachfolgende Streifenwagen musste auf eine Geschwindigkeit von rund 140 km/h beschleunigen, um den BMW nicht aus den Augen zu verlieren. Am Neckarauer Übergang fuhr der BMW in Richtung Ludwigshafen ab. Am Kreisel in Höhe der Großen Holzgasse beschleunigte der Fahrer des BMW erneut stark, bis er die Anhaltesignale des Streifenwagens wahrnahm. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der BMW-Fahrer völlig uneinsichtig und unkooperativ. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

