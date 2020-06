Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rückwärtsfahren geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Freitag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ein unbekannter Autofahrer in Wiesloch. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er einen in der Kurpfalzstraße geparkten Toyota Yaris. Anschließend fuhr er einfach davon. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

