Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger gerät ins Schlingern und kippt um

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend geriet auf der B 535 bei Schwetzingen ein mit einem Fahrzeug beladener Anhänger ins Schleudern und kippte schließlich um. Ein 49-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit Pkw-Anhänger-Gespann auf der Zufahrt Plankstadt-Nord zur B 535 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel von der Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen der B 535 geriet der Anhänger ins Schlingern und schaukelte sich immer weiter auf. Versuche, den Anhänger wieder unter Kontrolle zu bringen, schlugen fehl, so dass der Anhänger schließlich umkippte. Dabei wurde der Fahrbahnbelag leicht beschädigt. Der Gesamtschaden an Fahrbahn und Fahrzeug wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell