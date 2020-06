Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auto durch verlorenen Auspuff beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 6 (ots)

Am Freitagabend verlor auf der A 6 bei Mannheim ein Auto einen Auspuff und beschädigte dadurch einen nachfolgenden VW. Eine 31-jährige Frau war gegen 21.40 Uhr mit seinem VW-Golf auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen verlor ein schräg vor ihm fahrender schwarzer BMW den Auspuff, der in der weiteren Folge gegen den Golf der 31-Jährigen schlug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der BMW setzte seine Fahrt einfach fort.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallbeteiligten BMW und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

