Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drogen nach fußläufiger Verfolgung sichergestellt

Dahn (ots)

Am Freitagabend, den 07.08.2020, gegen 18:10 Uhr, sollte in der Weißenburger Straße in Dahn eine wegen mehreren Drogendelikten bekannte Person kontrolliert werden. Dieser Kontrolle versuchte sich die Person durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der Flüchtende eingeholt und gefesselt werden. In einem vom Flüchtenden weggeworfenen Täschchen, konnten verschiedenste Betäubungsmittel sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |pidn

