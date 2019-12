Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Freitag, 13. Dezember, gegen 1 Uhr, mit seinem Pkw Daimler auf der Kaphofstraße in Richtung der Straße An der Schanz. Vor einem dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend lenkte er sein Fahrzeug über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr in den Kreisverkehr, überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Durch den Unfall zog sich der Hückelhovener leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

