Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Pirmasens (ots)

Am 08.08.2020, gegen 13:15 Uhr, stellte die Geschädigte, nachdem sie ihren Einkauf in einem Supermarkt in der Simter Straße in Pirmasens beendete hatte, ihre Handtasche auf ihren Beifahrersitz. Im Anschluss verstaute sie ihren Einkauf im Kofferraum und brachte ihren Einkaufswagen zurück. Als sie Zuhause ankam, konnte sie ihre Tasche nicht mehr auffinden, weswegen davon ausgegangen wird, dass ein unbekannte/r Täter/in die Handtasche vom Beifahrersitz nahm, während die Geschädigte ihren Einkaufswagen zurückbrachte. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

