Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 02.06.2020, betrat ein alkoholisierter Hagener gegen 23:00 Uhr die gemeinsame Wohnung in Boelerheide. Dort begann er zu randalieren, sodass seine Ehefrau die Polizei rief. Der Mann wollte die Wohnung nicht verlassen und wurde immer aggressiver. Er griff nach einem Rucksack und schlug damit in Richtung seiner Frau, welche sich leicht verletzte. Die Beamten legten eine Anzeige vor und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot in die Wohnung aus. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der Mann in Gewahrsam genommen werden.

