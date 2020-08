Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Je später die Nacht, desto besser die Idee

Pirmasens (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde am 09.08.2020, um 01:08 Uhr eine Person gemeldet, die in der Winzler Straße augenscheinlich betrunken auf der Straße steht und herumschreit. Der 25-jähige Mann hatte den glorreichen Einfall, um diese Uhrzeit Streitigkeiten mit seinem vormaligen Arbeitgeber klären zu wollen. Kurze Zeit später konnte er in Anwesenheit seiner Schwiegermutter in spe dazu gebracht werden, sich nach Hause zu begeben. Während des Einsatzes wurde der zwischenzeitlich oberkörperfrei am Boden sitzende junge Mann von einem Anwohner mit dem Handy gefilmt. Gegen den 61-jährigen Anwohner wird nun ein Strafverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.

