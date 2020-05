Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Diebstahl aus Tasche

Mainz-Weisenau (ots)

Freitag, 22.05.2020, 14:24 Uhr

Am Freitagmorgen kehrt eine Dame nach dem Einkauf mit ihrem Fahrrad nach Hause in die Heinrich-Schrohe-Straße zurück. Sie stellt ihren Einkaufskorb vor der Haustür ab und geht zu der Garage. Nun nimmt sie hinter sich Geräusche war und dreht sich um. Sie sieht einen Mann, der ihren Korb durchwühlt und dann mit einem Fahrrad flüchtet. Die Dame stellt nun fest, dass ihr Geldbeutel aus dem Korb gestohlen wurde. Die Geschädigte verständigt direkt die Polizei.Eine sofort eingeleitete Fahndung führt nicht zum Auffinden der gesuchten Person. Täterbeschreibung: männlich/ ca. 30 Jahre/ blaues Oberteil/ vermutlich graue Jogginghose/ Kopfbedeckung (evtl. eine Basecap). Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell