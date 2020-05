Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Fahrraddiebstahl vor Warengeschäft

Mainz (ots)

Samstag, 23.05.2020, 19:45 Uhr bis 20:05 Uhr Am Samstagabend meldet eine 54-Jährige Frau den Diebstahl ihres E-Bikes vor einem Warengeschäft Am Giener. Demnach stellt die Frau ihr E-Bike vor dem Warengeschäft ab und verschließt es mit einem Rahmenschloss. Als sie von ihrem Einkauf zurückkommt, kann die Frau ihr E-Bike nicht mehr vorfinden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Herrenmodel der Marke Sinus. Es hat graue Satteltaschen an beiden Seiten, auf denen der Schriftzug "Contech" oder "Conway" zu sehen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell