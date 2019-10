Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 19.20 Uhr befuhr eine 21-jährige BMW-Fahrerin die Herbrechtinger Straße in Giengen. Als sie in die Ulmer Straße einbog, übersah sie den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 88-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Golf von der Fahrbahn geschleudert und landete in einem angrenzenden Zaun. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Zudem mussten beide Pkw abgeschleppt werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden an dem Zaun ist muss durch die Polizei noch ermittelt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht. Wie schwer die beiden Frauen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

++++++++++++++++++++++++++++2018392

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell