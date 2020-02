Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinschaftlich auf Heranwachsende eingeschlagen

Stuttgart (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (22.02.2020) gegen 02:30 Uhr gemeinschaftlich auf zwei junge Männer am Stuttgarter Hauptbahnhof eingeschlagen und diese dadurch verletzt. Wohl aufgrund von Streitigkeiten waren die 19- und 20 Jahre alten Geschädigten zunächst auf der S-Bahnebene des Hauptbahnhofes mit einer etwa sechsköpfigen Personengruppe in eine Auseinandersetzung geraten. Die Unbekannten sollen daraufhin gemeinschaftlich auf die beiden Heranwachsenden einschlagen haben und flüchteten anschließend über die Arnulf-Klett-Passage in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige erlitt durch den Vorfall eine Schwellung an der Stirn, sowie eine blutige Verletzung an der Hand. Sein 20-jähriger Begleiter zog sich eine Platzwunde über dem Auge zu. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

