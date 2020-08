Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter versuchten gestern, gegen Mitternacht, die seitliche Stahltür des Netto-Marktes in der Waisenhausstraße aufzuhebeln. Die Polizei wurde durch die Sicherheitszentrale wegen eines eingegangen Alarmes informiert. Zwei Security-Mitarbeiter waren bereits vor Ort. Es konnten nur noch die Hebelspuren des gescheiterten Einbruchsversuches festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

