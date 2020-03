Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Schmallenberg-Wormbach (ots)

Am 29.02.20 gegen 15:55 Uhr befuhr ein 81 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die K36 von Ebbinghof kommend in Richtung Wormbach. An der Einmündung K36/K25 wollte er nach links in Fahrtrichtung Wormbach abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin, die die K25 von Wormbach in Richtung Berghausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge sich das Fahrzeug der Frau überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 79-jährige Beifahrerin des Mannes wurden schwer verletzt. Die K25 musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

