Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250920-783: Bargeld bei Wechseltrick erbeutet

Gummersbach (ots)

Beim Wechseln einer Zwei-Euro-Münze hat ein Unbekannter am Donnerstag (24. September) einen 63-jährigen Gummersbacher bestohlen. Der Geschädigte war gegen 16.00 Uhr beim Verlassen eines Einkaufmarktes an der Dieringhauser Straße von einem kräftig gebauten, etwa 40- bis 50-jährigen Mann mit südländischem Aussehen angesprochen worden. In gebrochenem Deutsch bat er um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze. Als der 63-Jährige in seiner Geldbörse nach Wechselgeld suchte, griff der Mann zu dieser und zeigte auf eine 50-Centmünze, wobei er unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie zog. Bekleidet war der Trickdieb mit einer Jeans, einem hellen Hemd und einer dunklen Jacke. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

