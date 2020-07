Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Gefährliche Körperverletzung mit Baseballschlägern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.07.2020) ist es gegen 06:31 Uhr im Wiesengrund zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verließ der 37jährige Geschädigte aus Uetersen um 06:31 Uhr sein Wohnhaus und ging zu seinem Fahrzeug.

Auf der offenen Straße wurde der Geschädigte dann von zwei ihm namentlich bekannten Personen angesprochen, die im Verlauf des Gespräches dann auf ihn einschlugen.

Am Tatort selbst konnte durch die eingesetzten Beamten u. a. ein Baseballschläger festgestellt werden.

Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 49jähriger Elmshorner angetroffen werden. Der zweite Täter, ein 24jähriger Elmshorner, wurde im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen durch das Spezialeinsatzkommando Kiel in seiner Wohnung im Elmshorner Stadtgebiet angetroffen und festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten ebenfalls gefährliche Gegenstände gefunden und sichergestellt werden. Die beiden beschuldigten Elmshorner wurden am Ende des Tages wieder entlassen.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Die Polizei ermittelt gegenwärtig, ob es einen Zusammenhang zur Gefährlichen Körperverletzung in Elmshorn vom 05.07.2020 gibt.

Die ursprüngliche Pressemitteilung ist unter folgendem Link nachzulesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4643733 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4643772

Die Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizei in Elmshorn übernommen. Die Ermittler suchen jetzt dringend Zeugen, die den Streit in Uetersen beobachtet haben oder Informationen zu den Tätern geben können. Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803-0 zu richten.

