POL-FR: Landkreis Emmendingen: Emmendingen: randalierende Jugendliche im Gebiet Bürkle-Bleiche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Bereich der Geranienstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, vermutlich verursacht durch einen Einkaufswagen eines ortsansässigen Einkaufsgeschäftes. Eine Zeugin konnte mehrere Jugendliche auf der Straße akustisch wahrnehmen, die vermutlich mit dem zweckendfremdeten Einkaufswagen unterwegs waren. Das Einkaufsgefährt wurde am nächsten Morgen an der Kreuzung Lessingstraße/Rosenweg aufgefunden. Die Polizei sucht etwaige Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu den Jugendlichen machen können. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

