Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbekannter belästigte 28-Jährige

BelmBelm (ots)

In einem Waldstück am Driehauser Weg wurde eine 28-Jährige am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten belästigt. Die junge Frau war zu Fuß unterwegs, als sie gegen 16.25 Uhr einen etwa 50 Jahre alten Mann erblickte, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Sie sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, das zu unterlassen. Der Mann setzte seine Handlung jedoch fort und sah die 28-Jährige dabei unentwegt an. Daraufhin entfernte sich die junge Frau und verständigte die Polizei. Der Täter wurde als ca. 1,75m groß und korpulent beschrieben. Er hatte ein europäisches und gepflegtes Erscheinungsbild, dunkelbraune, kurze Haare, eine auffällig breite Nase und schmale (kurze) Augenbrauen. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunkelblauen Jogginganzug. Zudem trug er ein schwarzes Basecap und hatte ein dunkles Fahrrad dabei. Die Ermittler der Polizei in Belm bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05406/898630 zu melden.

