Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht (21.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Montag gegen 14 Uhr auf der Fluorener Straße / L 415 auf Höhe der Einmündung Lerchenweg einen Lkw überholt hat. Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr die Fluorner Straße / L 415 von Fluorn kommend in Richtung Oberndorf. An der Einfahrt Fluorner Straße / Lerchenweg beabsichtigte er links abzubiegen, weshalb er sich auf die Linksabbiegespur einordnete und anhielt, da sich ein Lkw aus dem Gegenverkehr näherte. Ein hinter dem Lkw fahrender grauer Audi scherte plötzlich aus, um den Lkw zu überholen. Nur ganz knapp vor dem Motorradfahrer soll er wieder auf die rechte Fahrspur gewechselt und weiter in Richtung Fluorn gefahren sein. Durch diesen gefährlichen Überholvorgang erschrak der 39-Jährige sehr. Als der Motorradfahrer sich wieder erholt hatte, drehte er sein Fahrzeug und folgte dem Autofahrer. Er holte diesen ein und versuchte, ihn durch Betätigen der Hupe und des Lichtes zum Anhalten zu bewegen. Der unbekannte Fahrer des grauen Audi A4 reagierte jedoch nicht, beschleunigte und fuhr davon. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Personen, die sich an den Vorfall erinnern können, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar, Tel. 07423/8101-0, zu melden.

