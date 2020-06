Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen am Sonntagabend

Kaiserslautern (ots)

Einen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der 29-Jährige stand unter Drogeneinfluss.

Der Mann war gegen halb 9 im Burggraben mit seinem Pkw in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Polizeibeamten beim Fahrer drogentypisches Verhalten fest. Ein erster Schnelltest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der 29-Jährige musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

Am späten Abend fielen einer Streife in der Martin-Luther zwei verdächtige Personen auf, die sich am Eingang einer Schule herumdrückten. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen und ihre Sachen durchsucht.

Der Jüngere händigte schon gleich ein Einhandmesser aus, und in seinem Rucksack kam auch noch eine geringe Menge Haschisch zum Vorschein. Waffe und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auf den jungen Mann kommen entsprechende Anzeigen zu. |cri

