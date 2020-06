Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Opel Kadett Caravan gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Königstraße ist am Freitag ein Auto gestohlen worden. Es handelt sich um einen älteren roten Opel Kadett Caravan (Baujahr 1990) mit dem amtlichen Kennzeichen KL - D 245. Das Fahrzeug verschwand zwischen 15 und 16.30 Uhr. Es war in Höhe des Mehrfamilienhauses Nummer 92 abgestellt.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Pkw weggefahren ist, oder die wissen, wo das Fahrzeug jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

