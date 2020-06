Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Zetteltrick Seniorin um Bargeld gebracht

Kaiserslautern (ots)

Leider auf eine altbekannte Trickdieb-Masche ist eine Seniorin aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Am Sonntagabend stellte die 87-Jährige fest, dass ein größerer Bargeld-Betrag, den sie zu Hause aufbewahrt hatte, verschwunden ist.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Dame am Samstag "Besuch" von einer angeblichen Apotheken-Zustellerin hatte. Die Frau hatte vorgegeben, dass sie dem Nachbarn etwas zustellen müsste, diesen aber nicht zu Hause erreichen könne. Unter dem Vorwand, eine Notiz schreiben zu wollen, die sie dem Nachbarn hinterlassen wolle, erhielt die Unbekannte Zutritt zur Wohnung der Seniorin.

Möglicherweise schloss die Täterin die Wohnungstür nicht richtig, als sie mit der 87-Jährigen in die Küche ging, so dass ein Komplize unbemerkt hereinkommen konnte, während sie im Zimmer nebenan die Notiz schrieb.

Das Polizeipräsidium Westpfalz empfiehlt: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung - erst recht nicht, wenn Sie allein zu Hause sind! Wenn jemand einen Zettel benötigt oder ein Glas Wasser haben möchte, hat er sicher nichts dagegen, einen Moment vor der Tür zu warten. So können Sie ihm das Gewünschte an die Tür bringen, ohne dass derjenige die Wohnung betreten muss.

Weitere Informationen zum Thema "Haustürbetrug" mit vielen Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf der Internetseite des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) unter https://s.rlp.de/YPT8E |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell