Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe zum Platzen gebracht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Geldbörse hat am Sonntagnachmittag Diebe dazu animiert, ein Auto in Enkenbach-Alsenborn aufzubrechen. Die Täter hatten offenbar durch die Scheibe den zurückgelassenen Geldbeutel in der Mittelkonsole entdeckt und sich zwischen 15 und 16.45 an dem Pkw in der Birkenstraße zu schaffen gemacht.

Als der Fahrzeughalter nach einem Spaziergang zurückkam, fand er seinen Wagen mit zerstörter Seitenscheibe vor. Das Portemonnaie war weg. Allerdings lag Münzgeld direkt neben dem Pkw auf dem Boden. Offenbar hatten es die Täter eilig...

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 Kontakt mit der Kripo aufzunehmen. |cri

