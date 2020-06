Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist wird beleidigend

Kaiserslautern (ots)

Wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigungen auf sexueller Grundlage ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Rheinhessen. Der 46-Jährige war am Freitagnachmittag im Stadtgebiet gleich zweimal aufgefallen, weil er Frauen belästigte.

Gegen 18 Uhr verständigte eines der Opfer die Polizei, nachdem sie dem Mann begegnet war. Der Unbekannte hatte die Frau aus dem Auto heraus zu sich an den Wagen gewunken. Als die 18-Jährige erkannte, dass der Mann offenbar nackt in seinem Auto saß, blieb sie stehen. Daraufhin fing der Unbekannte an, sie zu beleidigen. Die junge Frau ergriff die Flucht und bat Kollegen um Hilfe.

Mit Hilfe des abgelesenen Kennzeichens konnte der Wagen wenig später im Stadtgebiet ausfindig gemacht werden. Der 46-Jährige Fahrer wollte sich aber nicht zu den Vorwürfen äußern.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um denselben Mann, der bereits wenige Stunden zuvor am gleichen Ort eine andere Frau auf obszöne Art angesprochen hatte.

Der 46-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Bei einer sogenannten "Gefährderansprache" wurden ihm die weiteren Konsequenzen seines Handelns verdeutlicht; anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Betroffene Frauen, die möglicherweise ebenfalls von dem Mann belästigt oder beleidigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

