POL-PPWP: Polizeidirektor Wolfgang Schäfer verstorben

Der langjährige Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern, Polizeidirektor Wolfgang Schäfer, ist tot.

Der 63-Jährige ist am Sonntag plötzlich und unerwartet verstorben. Schäfer war am späten Sonntagabend in der Nähe seiner Heimatstadt Rodalben zum Joggen unterwegs. Kurz nach 22 Uhr teilten Spaziergänger der Polizei mit, dass ein Mann leblos auf dem Waldboden liege.

Zeugen und herbeigeeilte Rettungskräfte versuchten, den 63-Jährigen zu reanimieren. Jedoch kam jede Hilfe zu spät. Wolfgang Schäfer war tot.

Ein Arzt stellte eine natürliche Todesursache fest.

Wolfgang Schäfer wurde nur 63 Jahre alt.

Er begann seinen Dienst bei der rheinland-pfälzischen Polizei im Jahr 1973. Nach der Ausbildung arbeitete er zunächst bei der Bereitschaftspolizei in Mainz.

1981 wechselte Wolfgang Schäfer zur Polizeidirektion Pirmasens. Dort war er als Dienstgruppenleiter, Pressesprecher und zuletzt als Leiter der damaligen Schutzpolizeiinspektion Pirmasens tätig.

1992 begann die Ausbildung zum höheren Polizeidienst. Als Polizeirat kehrte Wolfgang Schäfer für zwei Jahre zur Bereitschaftspolizei zurück, bevor er 1999 zum Polizeipräsidium Westpfalz versetzt wurde.

Schäfer leitete zunächst die Polizeiinspektion Landstuhl und war bereits damals Vertreter des Leiters der Polizeidirektion Kaiserslautern. 2005 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, die er über zehn Jahre führte.

2015 übertrug ihm Polizeipräsident Elmar May die Leitung der Polizeidirektion Kaiserslautern.

Während seiner Zeit in Kaiserslautern knüpfte Schäfer enge Kontakte zu den Justizbehörden und war sehr gut mit der Stadtverwaltung Kaiserslautern vernetzt. Viele Jahre war er Vorsitzender der Kinder-Unfall-Kommission (KUK), die der Initiative sicheres Kaiserslautern (SiKa) angegliedert ist. Nicht nur dort brachte er sein Fachwissen ein. In zahlreichen Einsätzen war der 63-Jährige als ruhiger und erfahrener Einsatzleiter gefragt. Insbesondere bei Hochrisikospielen des 1. FC Kaiserslautern bewahrte er auch in schwierigen Situationen Ruhe.

Wolfgang Schäfer wäre im Februar 2021 in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

"Die Nachricht vom Tod des Leiters der Polizeidirektion Kaiserslautern hat mich tief getroffen", sagt Polizeipräsident Michael Denne. "Mit Wolfgang Schäfer verliert das Polizeipräsidium Westpfalz einen integren und sehr geschätzten Kollegen. Er hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu schließen ist", so der Behördenleiter.

Die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums trauern um Wolfgang Schäfer. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. |mhm

