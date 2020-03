Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots)

In Schlangenlinien war ein 26-Jähriger am Montag, gegen 01:52 Uhr, im Innenstadtbereich in Karlsruhe unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf ihn aufmerksam wurde, folgte ihm und verständigte die Polizei.

Der Mann konnte in der Amalienstraße angetroffen und kontrolliert werden. Er roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille.

Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige die Wache wieder verlassen.

