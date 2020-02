Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollendeter Trickbetrug in Rostock

Rostock (ots)

In den Nachmittagsstunden des 11.02.2020 wurde eine 81-jährige Rostockerin Opfer eines Trickbetruges. Die bisher unbekannten Täter gaben sich als Polizeivollzugsbeamte und in der weiteren Folge sogar als Staatsanwalt aus und überredeten die Geschädigte, unter dem Vorwand der Poliez Mithilfe bei der Ergreifung von Straftätern leisten zu können, zur Übergabe von 10.000 Euro Bargeld. Es wird in diesem Zusammenhang nochmals auf die gestrige Pressemitteilung der Rostocker Polizei sowie die darin enthaltenden Empfehlungen hingeweisen. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

