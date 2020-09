Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tannheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch auf Baustelle (18.09.2020 - 21.09.2020)

VS-Tannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der zwischen Freitag, gegen 15 Uhr, und Montag, gegen 7 Uhr, auf einem Baustellenabschnitt an der Landesstraße 181 bei Tannheim verübt worden ist. Unbekannte gelangten in einen Tieflader und rissen einen Joystick sowie den Blinkfahrhebel auf. Des Weiteren schlugen sie die Heckscheibe einer Walze vermutlich mittels eines Steins ein und verursachten Sachschaden insgesamt in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu informieren.

