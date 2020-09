Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt und verletzt sich (21.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Saarlandstraße, Vöhrenbacher Straße und Dattenbergstraße ereignet hat. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer fuhr an die Kreuzung und blieb stehen, da die Ampel auf Rot stand. Als er versuchte, seinen Fuß auf die Verkehrsinsel abzustellen, rutschte er ab, stürzte und schnitt sich einen Unterarm an einem Verkehrsschild auf. Er wurde von einem einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

