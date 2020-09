POL-GE: 64-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Polizei Gelsenkirchen

Eine 64 Jahre alte Gelsenkirchenerin ist bei einem Verkehrsunfall gestern, 14. September 2020, leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Polo um 14.17 Uhr auf der Hüttenstraße in Bulmke unterwegs, als es im unbeschilderten Kreuzungsbereich Kirchstraße zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Seat kam. Der 46 Jahre alte Fahrer versuchte noch auszuweichen. Dabei beschädigte er zwei weitere, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Die Frau klagte über Schmerzen und wollte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

