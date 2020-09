Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit unter Nachbarn an der Ringstraße

Gelsenkirchen (ots)

Am letzten Samstagabend, 12. September 2020, 22.10 Uhr, waren Polizeibeamte an der Ringstraße in Gelsenkirchen-Altstadt im Einsatz. In einem Haus war es zum Streit zwischen zwei Familien gekommen. Dabei kam es zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen, durch die sich einige Beteiligte leicht verletzten. Ein 52-Jähriger forderte einen Rettungswagen, der ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen dauern an.

