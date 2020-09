Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Verkehrsunfällen waren Blutproben fällig

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende mussten Fahrzeugführer Blutproben abgeben. Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und etwa 3500 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag, 12. September, auf der Wembkenstraße in Rotthausen. Gegen 16.25 Uhr verlor dort ein 28-jähriger Quad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Gelsenkirchener und sein 30-jähriger Mitfahrer stürzten zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Quad-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der verletzte 30-Jährige suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Neben einer Blutprobe musste ein 33-jähriger Mazda-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 13. September, auf der Grothusstraße in Heßler auch seinen Führerschein abgeben. Der Mann aus Schwermbeck verlor dort gegen 2.55 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine Hauswand. Die alarmierten Polizisten stellten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest und nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 20000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell