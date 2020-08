Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrerin durch Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 18:40 Uhr kam es in der Niederfeldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Ludwigshafener habe beim Ausparken einen vorbeifahrenden Roller übersehen und stieß mit diesem zusammen. Die 60-jähriger Rollerfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

