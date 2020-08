Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag in der Zeit von 14:30 Uhr - 16:40 Uhr wurde in der Mußbacher Straße ein geparktes Auto durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der dunkelgrüne Mercedes-Benz wurde am Kofferraumdeckel auf der linken Seite beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Transporter mit Laderampe handeln. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 800,- Euro.

Wer hat am Montagnachmittag einen Transporter in der Mußbacher Straße gesehen oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell