Wie bereits berichtet, kam es im Bochumer Stadtteil Günnigfeld seit Ende 2019 zu mehreren Brandstiftungen.

Noch unbekannte Kriminelle zündeten in der Regel Sperrmüll an, der auf den Gehwegen abgelagert war. Teilweise griffen die Flammen auf Hauswände und ab- gestellte Autos über.

Zuletzt wurde am 8. Juni, gegen 1 Uhr, an der Schmiedestraße eine vor einem Haus stehende Matratze entzündet. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung musste ein Bewohner zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Bochumer Brandkommissariat (KK 11) arbeitet weiterhin an der Aufklärung dieser Fälle und bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-4106 um Hinweise.

Darüber hinaus richten wir an die Bevölkerung in Günnigfeld den dringenden Appell, Sperrmüll erst am Morgen der Abholung vor das Haus zu stellen.

