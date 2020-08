Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Badeunfall bei Waldsee

Waldsee (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstagnachmittag (01.08.2020) zu einem Badeunfall in einem Badeweiher bei Waldsee in dessen Folge ein 66-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verstarb. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

