POL-GE: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nach einer Sachbeschädigung am Gebäude des Türkisch-Deutsch-Arabischen Kulturvereins an der Josefstraße sucht die Gelsenkirchener Polizei nach Zeugen. Am späten Sonntagabend, 13. September, gegen 23.30 Uhr, beschädigten Unbekannte dort eine Schaufensterscheibe und hinterließen Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Eine Zeugin sah zur Tatzeit zwei verdächtige Männer. Beide waren maskiert, hatten eine Eisenstange in der Hand und entfernten sich vom Tatort in Richtung Innenstadt. Die Tat wurde am Montag bei der Polizei angezeigt, die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8501 (Staatsschutz) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

