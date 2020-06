POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 13.06.2020

Polizeiinspektion Goslar

Unfallflucht Freitag, 12.06.2020, 16.55 Uhr, Kreisstrasse 70, Oker in Richtung Harlingerode Der bislang unbekannte Führer eines Pkw VW Golf in dunkler Farbe kam beim Durchfahren einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw VW Golf aus Uelzen musste nach rechts ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer des dunklen Golfs entfernte sich, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben. Am Pkw VW Golf des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Ladendiebstahl / Erpressung Freitag, 12.06.2020, 14.30 Uhr, E-Center Am Güterbahnhof Ein 40-jähriger Mann aus Goslar / Vienenburg entwendete im Markt Lebensmittel im Wert von 1,68 Euro und wurde dabei vom Detektiv beobachtet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei seiner Anhörung gab der Mann an, zum Diebstahl von einem Bekannten genötigt worden zu sein, da er sonst Repressalien zu erwarten hätte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Mehrere Fahrräder beschädigt Freitag, 12.06.2020, 13.00 Uhr - 22.30 Uhr, Herzog-Wilhelm-Straße 38 Ein bislang Unbekannter zerstach an mehreren Fahrrädern die Luftschläuche. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Körperverletzung Freitag, 12.06.2020, 19.50 Uhr, Ilsenburger Straße Im Rahmen heftiger Streitigkeiten soll ein 30-jähriger Mann seiner 25-jährigen Partnerin ein Wasserrohr an den Kopf geworfen haben. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Strafantrag wurde gestellt.

Heftige Streitigkeiten / Körperverletzung Freitag, 12.06.2020, 19.50 Uhr, Reischauerstraße In einem Mehrfamilienblock kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Familien, die in wechselseitigen Körperverletzungen enden. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet

