Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Sachbeschädigung an Geländer

Goslar (ots)

Braunlage

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 09.06.2020 bis zum 10.06.2020 das Rundholzgeländer, welches die Dr.-Kurt-Schröder-Promenade zur Bode sichert. Aufgrund der vorgefundenen Situation haben der oder die Täter Totholzstämme von der Steinklippe in Höhe der Hapimag-Anlage in das Flußbett der Bode geworfen. Hierbei landeten zahlreiche Holzstämme auf der Promenade und auf dem Geländer. Die Promenade wurde hierdurch nicht unwesentlich verschmutzt und mehrere Elemente des Geländers beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach Angaben eines Mitarbeiters der Stadt Braunlage auf ca. 1.000,-EUR beziffert.

Bürger, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05520-93260 mit der Polizei Braunlage in Verbindung zu setzen.

SI

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell