Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Ungeklärter Sachverhalt - Zeugenaufruf (21.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer vermeintlichen Körperverletzung, die am Montag zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in der Neckarstraße verübt worden sein soll. Polizeibeamte entdeckten einen 57-jährigen Mann am Boden, der angab, von zwei weiteren Männern überfallen und bestohlen worden zu sein. Der 57-Jährige weigerte sich zunächst, konnte dann jedoch von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt gab der Geschädigte dann jedoch an, von drei Personen niedergeschlagen und nicht bestohlen worden zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 2,1 Promille. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

