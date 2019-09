Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ohne Versicherungsschutz und alkoholisiert unterwegs - Bundespolizei Trier nimmt Rumänen in Gewahrsam

Trier (ots)

Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle der Bundespolizeiinspektion Trier am Freitagabend, 23:00 Uhr an der B51, Höhe Hochschule, versuchte sich ein 22-jähriger Rumäne mit seinem PKW Audi A4, der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Nach Erkennen der Polizisten fuhr er, aus Bitburg kommend, entgegen der Fahrtrichtung in die Abfahrt zur Hochschule, Am Gillenbach. Bei einer sofortigen Fahndung im Nahbereich wurde das Fahrzeug verlassen und unverschlossen auf dem Parkplatz der Hochschule aufgefunden; der Fahrer, stark alkoholisiert, in unmittelbarer Nähe im Gebüsch.

Er wurde in Gewahrsam genommen und durchsucht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille; ein Zweiter kurze Zeit später einen Wert von 1,50 Promille.

Bei der Überprüfung des Kfz-Kennzeichens wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz bereits seit dem 13.09.2019 erloschen war. Der Fahrer wurde an die zuständige Polizeiinspektion Trier übergeben, welche auch die weitere Sachbearbeitung übernimmt.

