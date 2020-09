POL-KN: 47 Motorradfahrer zu schnell, Kontrollen im Schwarzwald und Sicherheitshinweis der Polizei

Polizeipräsidium Konstanz

(Schonach/Schwarzwald) - Am gestrigen Sonntag führte die Verkehrspolizei in Schonach im Schwarzwald in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei konnten sie bei insgesamt 130 kontrollierten Motorrädern mehrere geringfügige Ordnungswidrigkeiten feststellen und stellten zehn Verwarnungen aus. Drei Motorradfahrer konnten für ihre Fahrzeuge keine gültige Betriebserlaubnis vorlegen, weshalb ihnen die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen zählte die Verkehrspolizei 47 Beanstandungen bei insgesamt 471 gemessenen Fahrzeugen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit im dortigen "50er" Bereich betrug 88 km/h.

Im Rahmen dieser Kontrolle machte die Polizei die Motorradfahrer am Ende der Saison nochmals auf die im Herbst auftretenden Gefahren durch das nasse Laub, durch Äste, nasse Straßen sowie die erhöhte Betriebsamkeit der landwirtschaftlichen Betriebe aufmerksam. Nicht selten führen diese Gefahrenstellen zu schweren Verkehrsunfällen mit Motorrädern.

