Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/Lkrs. TUT) Betrunken Fahrrad gefahren (19.09.2020)

Aldingen (ots)

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet einen 30-jährigen Fahrradfahrer, der am Samstag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5910 zwischen Aldingen und Schura gestürzt ist. Der 30-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Schura, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen unter Strom stehenden Weidezaun stürzte. Hierbei zog er sich keine Verletzungen zu, wurde jedoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 2,2 Promille.

